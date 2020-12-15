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ويست بروميتش يفرض التعادل على مانشستر سيتي

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 10:00
تعادل مخيب لسيتي
تعادل مخيب لسيتي

اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعته على ملعب الاتحاد بضيفه ويست بروميتش آلبيون، ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ونجح لاعب الوسط إيلكاي جوندوان في فك الحصار المفروض على سيتي بتسجيل هدف التقدم من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وعادل الضيوف بنيران صديقة من المدافع روبن دياش، الذي سجل التعادل بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 43.

بهذه النتيجة، احتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام المتصدر، بينما يأتي ويست بروميتش في المركز التاسع عشر بـ 7 نقاط.

Via SyndiGate.info


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