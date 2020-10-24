ويست هام يجبر مانشستر سيتي على التعادل

تعادل مانشستر سيتي مع مستضيفه ويست هام يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ميشيل أنتونيو مهاجم التسجيل للهامرز في الدقيقة 18، وعادل فيل فودين للضيوف مطلع الشوط الثاني (51).

وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يفشل فيها فريق يدربه بيب غوارديولا في الوصول إلى 10 نقاط على الأقل بعد خمس مباريات في الموسم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز 11، بينما احتل ويست هام المركز العاشر برصيد 8 نقاط أيضاً.