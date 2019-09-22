ويست هام يسقط مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة

سقط مانشستر يونايتد أمام مستضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعد هذه المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها الشياطين الحمر في الحفاظ على نظافة شباكهم خارج ملعبهم.

تمكن أندريه يارملينكو من خطف هدف التقدم في الدقيقة 43 بعد استلام كرة طولية من مشارف منطقة الجزاء، وسط دفاع الشياطين، ليسددها في المرمى بمهارة.

وفي الدقيقة 83 ومن ركلة حرة مباشرة، أضاف كريس ويل ثاني أهداف صاحب الأرض، عندما وضع الكرة بطريقة رائعة في شباك الحارس دافيد دي خيا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ويست هام إلى النقطة الـ 11 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.