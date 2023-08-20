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ويست هام يصعق تشيلسي في ديربي لندن

تاريخ النشر: 20 آب / أغسطس 2023 - 05:44
ويست هام يهزم تشيلسي (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
ويست هام يهزم تشيلسي (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

تغلب ويست هام يونايتد على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد في لقاء ديربي لندن الذي جمعهما على أرضية ملعب لندن الأولمبي ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

حملت أهداف الهامرز تواقيع كل من نايف أكرد وميشيل أنتونيو ولوكاس باكيتا في الدقائق 7 و 53 و (90 من ركلة جزاء).

أما هدف البلوز الوحيد فحمل توقيع كارني تشوكويميكا في الدقيقة 28.

وأكمل أصحاب الضيافة المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 67 إثر طرد المغربي أكرد لكن الضيوف لم ينجحوا في استغلال النقص العددي في صفوف خصمهم لتتلقى شباكهم الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.

بهذه النتيجة، رفع ويست هام يونايتد رصيده إلى 4 نقاط نقلته إلى المركز السادس على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

كلمات دالة:تشيلسيويست هام يونايتدالدوري الإنجليزينايف أكردلوكاس باكيتا

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