ويست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه ويست هام يونايتد بهدف لكلٍ منهما ضمن المرحلة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الهامرز في النتيجة نهاية الشوط الأول عن طريق ميشيل أنتونيو من ركلة جزاء جاءت بعد أن ارتطمت تسديدة ديكلان رايس في يد بول بوغبا.

ومع حلول الدقيقة 51، مرر أنتوني مارسيال كرة إلى مايسون غرينوود الذي حولها إلى هدف التعادل من تسديدة صاروخية أرضية مرت على يسار حارس المرمى.

بهذا التعادل، وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 63 في المركز الثالث بالتساوي مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، إلا أن البلوز لديه مباراة مع ليفربول.

كما ضمن التعادل بقاء ويست هام في الدوري الممتاز ونجاته من الهبوط قبل مرحلة أخيرة على نهاية الموسم.