ويست هام يقهر فيورنتينا ويفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

اقتنص ويست هام يونايتد الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه الصعب على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف ليلة الأربعاء في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب فورتونا آرينا في براغ بجمهورية التشيك.

قدم الفريقان أداءً متواضعاً في الشوط الأول لم يشهد خلاله الحارسان أي فرص خطيرة بمعنى الكلمة.

لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني، إذ افتتح الهامرز التسجيل عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة من ركلة جزاء في الدقيقة 62 إثر لمسة يد على كريستيانو بيراغي قائد الفريق الإيطالي.

وأدرك جياكومو بونافينتورا التعادل للفيولا بعد 5 دقائق فقط ليشعل اللقاء.

لكن جارود بوين تمكن من تسجيل هدف الانتصار الثمين في اللحظات الأخيرة بعد كسر مصيدة التسلل مهدياً ويست هام يونايتد اللقب (90).