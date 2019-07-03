ويكيبيديا تسخر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين

سخر موقع "ويكيبيديا" الشهير من ليونيل ميسي، قائد ونجم الأرجنتين، وذلك بعد خسارة الفريق على يد منتخب البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا.

وفازت البرازيل بهدفين نظيفين على الأرجنتين فجر الأربعاء، لتواصل تفوقها على غريمتها التاريخية في المسابقة القارية وتبلغ النهائي.

ونشر حساب ويكيبيديا العربي عبر "تويتر" رسالة قال فيها: "كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة #ليونيل_ميسي، لم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام".

وفشل ميسي في تحقيق أي بطولة من الفريق الأول للمنتخب الأرجنتيني على صعيد كأس العالم وكوبا أميركا.

ويبقى التتويج الوحيد لميسي بقميص الألبيسيليستي هو الحصول على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في 2008، وكأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.

وسجل ميسي هدفاً وحيداً في النسخة الحالية لكوبا أميركا من علامة الجزاء أمام باراغواي في التعادل 1-1 بالدور الأول.