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ويلز تبلغ كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 06:00
ويلز إلى قطر (المصدر: أ ف ب)
ويلز إلى قطر (المصدر: أ ف ب)

تأهل منتخب ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري بعد فوزه على نظيره الأوكراني بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في الملحق الأوروبي.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين على ملعب كارديف سيتي في ويلز وجاء الهدف الوحيد حين سجل أندريه يارومولينكو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34.

واكتمل بالتالي نصاب المنتخبات المشاركة في المونديال القطري الذي سينطلق في نوفمبر القادم.

يذكر أن المباراة تأجلت إلى هذا الموعد جراء النزاع العسكري الحالي بين روسيا وأوكرانيا.

كلمات دالة:منتخب ويلزمنتخب أوكرانياكأس العالم 2022

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