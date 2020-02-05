ويليان يبكي بعد فشل انتقاله لبرشلونة

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن أسباب عدم مشاركة ويليان بصورة أساسية في مباراة فريقه تشيلسي أمام ليستر سيتي السبت الماضي ضمن الدوري الإنجليزي.

وكان فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، قد اعتمد على بيدرو رودريغيز محل ويليان منذ بداية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكدت الصحيفة أن البرازيلي كان يبكي حزنًا على عدم انتقاله برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية، مما جعل لامبارد يشعر بأنه لن يكون جاهزاً نفسياً وعقلياً للمشاركة.

وسعى البارسا لضم ويليان للمرة الثالثة خلال آخر عامين، ورغم أن عقد الدولي البرازيلي ينتهي مع نهاية الموسم وعدم رغبته في التجديد، أبت إدارة النادي اللندني السماح له بالرحيل إلى كامب ناو الشهر المنقضي.

وتدرب نجم الوسط بشكل طبيعي قبل المباراة، لكن مدربه لاحظ بوضوح إحباطه الشديد.

يذكر أن صاحب الـ 31 عاماً نزل في الدقيقة 74 من المباراة أمام ليستر، لكنه لم يقدم الإضافة وبدا واضحاً عليه تأثره بما حصل في الأيام الأخيرة من يناير.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.