ويليان يرغب في الرحيل ليوفنتوس

ذكر تقرير صحفي، أن ويليان جناح تشيلسي، حسم وجهته المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع تشيلسي نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "كالتشيوميركاتو"، يرغب البرازيلي في الرحيل ليوفنتوس، والتدرب تحت قيادة مدربه السابق في تشيلسي، ماوريتسيو ساري.

كما يرغب البرازيلي في اللعب مع مواطنيه دوغلاس كوشتا وأليكس ساندرو، وتكوين شراكة ناجحة مع كريستيانو رونالدو.

ونوه الموقع بأن يوفنتوس سيكون حذراً بشأن هذه الخطوة، خاصة مع تقدم ويليان في العمر، حيث يبلغ حالياً 31 عاماً.

وارتبط اسم ويليان بالانتقال إلى برشلونة على مدار العامين الماضيين، لكن تشيلسي نجح في الإبقاء عليه.