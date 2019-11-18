ويليان يعلق تجديد عقده مع تشيلسي من أجل برشلونة

علق ويليان مفاوضات تجديد عقده مع تشيلسي على أمل تحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع البلوز نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجاناً لأي نادٍ بدءاً من يناير، على أن ينضم إليه مع انطلاق الموسم القادم.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن تشيلسي على استعداد لتقديم عقد يمتد لعامين مع خيار إضافة عام ثالث لنجمه البرازيلي، إذ يرغب المدير الفني فرانك لامبارد في تأمين تواجد ويليان، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن البرازيلي ليس في عجلة من أمره للتوقيع على العقد الجديد.

وقالت الصحيفة: "ويليان مرتاح جداً في لندن ويشعر بالتقدير، لكنه لم يخف أبداً حلمه بالانتقال لبرشلونة"، مضيفة أن يوفنتوس على استعداد أيضاً لدخول السباق على خدماته.

وكان تشيلسي قد رفض سابقاً عرضاً لويليان من البارسا بلغت قيمته 55 مليون جنيه استرليني عام 2017.