ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي

حسم النجم ويليان علاقته مع تشيلسي، بعد شد وجذب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم.

وقضى البرازيلي رفقة البلوز 7 مواسم، بينما يحظى في الوقت الراهن باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقال ويليان في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "يعلم الجميع أن عقدي ينتهي مع تشيلسي في غضون بضعة أشهر.

"التجديد أصبح صعباً، لأن تشيلسي قدم عقداً لمدة عامين، بينما طالبت بأن يكون لثلاثة أعوام".

وحقق ويليان مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرتين عامي (2015 و2017)، بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي (2019).