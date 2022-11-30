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ياسر الشهراني يغادر المستشفى أخيراً

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:12
ياسر الشهراني يغادر المستشفى أخيراً (المصدر: أ ف ب)
ياسر الشهراني يغادر المستشفى أخيراً (المصدر: أ ف ب)

أعلن حساب منتخب السعودية الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء أن النجم ياسر الشهراني غداً المستشفى أخيراً بعد استقرار حالته الصحية.

وخضع الظهير الأيسر لتدخلين جراحيين ناجحين خلال الأيام الماضية بعد الإصابة الصعبة التي عانى منها إثر اصطدامه العنيف بمواطنه حارس المنتخب محمد العويس خلال مباراة السعودية والأرجنتين (2-1).

يذكر أن الشهراني نقل فوراً إلى مستشفى حمد الطبي في الدوحة بقطر، قبل أن يؤخذ بطائرة إخلاء خاصة إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض بالسعودية.

وأجرى صاحب الثلاثين عاماً عمليتين جراحيتين الأولى في البنكرياس والثانية في الفك.

كلمات دالة:منتخب المكسيكمنتخب السعوديةكأس العالم 2022ياسر الشهراني

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