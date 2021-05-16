ياسين بونو خامس أفضل حارس في أوروبا

صنف ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، خامساً ضمن كبار حراس المرمى العالميين في الدوريات الأوروبية.

وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن حامي عرين "أسود الأطلس" يصنف كخامس أفضل حارس مرمى في قارة أوروبا حتى الآن هذا الموسم، بعدما حقق نسبة 78,9% من حيث التصديات الناجحة.

وجاء في المرتبة الأولى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي يقدم مستويات كبيرة مع "الميرينغي".

فيما يلي ترتيب الحراس الخمسة الآوائل في الدوريات الأوروبية:

1- تيبو كورتوا (ريال مدريد): 81,5%

2- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 80,5%

3- كايلور نافاس (باريس سان جيرمان): 79,8%

4- مايك مايغان (ليل): 79,4%

5- ياسين بونو (إشبيلية): 78,9%

وتجدر الإشارة إلى أن بونو يقدم أفضل موسم له على الإطلاق في الليغا، بعدما نجح في كبح جماح كبار هدافي الدوري الإسباني.