يانغ بويز يهزم مانشستر يونايتد رغم هدف رونالدو المبكر

حقق يانغ بويز السويسري فوزاً صاعقاً في اللحظات الأخيرة من مباراته المثيرة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

فعلى ملعب سويس وانكدورف، افتتح الضيوف التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على البداية بتسديدة مميزة من الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استقبل كرة ذكية عرضية من مواطنه برونو فيرنانديش وسددها بين ساقي الحارس داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 35 طرد الظهير الأيمن آرون وان بيساكا إثر تدخله العنيف والخطير على يوليسيس غارسيا ليكمل الشياطين الحمر المواجهة بنقص عددي.

يانغ بويز يقلب النتيجة على مانشستر يونايتد في الشوط الثاني

ونجح صاحب الأرض في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني بهدفٍ أول سجله نيكولاس مومي نغيمالو في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنح جوردان سيباتشيو السويسريين هدف الانتصار إثر خطأ فادح من البديل جيسي لينغارد الذي مرر كرة عكسية استقبلها المهاجم الفرنسي وأودعها داخل شباك الحارس دافيد دي خيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

ورفع يانغ بويز رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما بقي رصيد مانشستر يونايتد خالياً من أي نقطة بانتظار نتيجة المباراة القوية الأخرى ضمن المجموعة ذاتها بين فياريال الإسباني وضيفه أتالانتا الإيطالي.