يورو 2020: إسبانيا والسويد تضمنان التأهل لدور الـ 16

سحق منتخب إسبانيا ضيفه السلوفاكي بخماسية نظيفة على ملعب لا كارتوخا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة جزاء مبكرة للماتادور في الدقيقة 12 تصدى لها الحارس مارتن دوبرافاكا.

لكن الحارس ذاته ارتكب خطأ فادحاً في الدقيقة 30 حينما سجل بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف آيميرك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 56، قبل أن يُضيف فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، فيما اختتم يوراي كوتشكا لاعب سلوفاكيا الأهداف حينما سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، أما سلوفاكيا فبقي رصيدها عند 3 نقاط في المركز الثالث.

السويد تتغلب على بولندا بصعوبة

في نفس التوقيت، وضمن المجموعة ذاتها، خطف منتخب السويد فوزاً قاتلاً على حساب نظيره البولندي بثلاثية لهدفين.

تقدم منتخب السويد في الدقيقة الثانية عن طريق إيميل فورسبيرغ قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم عاد منتخب بولندا في الدقيقة 61 لتقليص النتيجة بهدف عبر روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يضيف هداف بايرن ميونيخ الهدف الثاني في الدقيقة 84، لكن فيكتور كلايسون أنهى أحلام بولندا بهدف ثالث للاسكندنافيين في الدقيقة 90+4.

ترتيب المجموعة الخامسة النهائي: