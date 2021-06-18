يورو 2020: إنجلترا تتعادل مع اسكتلندا دون أهداف

فرض منتخب اسكتلندا التعادل السلبي على مستضيفه الإنجليزي على ملعب ويمبلي في لقاء الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2020.

بداية المباراة كادت أن تشهد هدفاً لصالح إنجلترا في الدقيقة 12 إثر عرضية من مايسون ماونت ارتقى لها جون ستونز ليسدد برأسه بحرفنة لترتطم الكرة في القائم الأيسر.

أولى تهديدات منتخب اسكتلندا كانت عبر جون ماكغين في الدقيقة 31 بتسديدة قوية للغاية من منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس لترتد بعد ذلك إلى تشي آدامز وتمر الكرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 39، أنقذ جوردان بيكفورد مرماه من فرصة هدف بعدما أبعد كرة من الطرف الأيسر لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 48 حاول ماونت أن يفتتح التسجيل لصالح منتخب "الأسود الثلاثة" بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ديفيد مارشال.

محاولات المنتخب الإنجليزي استمرت بتمريرة رائعة من هاري كين في الدقيقة 55 وصلت إلى ريس جيمس الذي سددها من على حدود منطقة الجزاء أعلى مرمى اسكتلندا.

وحاول المنتخب الاسكتلندي أن يحقق المفاجأة في الدقيقة 79 عن طريق آدامز بعدما استقبل كرة في منطقة الجزاء ليسددها بعيدة عن المرمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأخيرة صراعاً على القمة بين منتخبي إنجلترا والتشيك، في المقابل يلتقي منتخب اسكتلندا ضد كرواتيا على أمل الصعود للدور التالي.

ترتيب المجموعة الرابعة من يورو 2020 بعد نهاية الجولة الثانية:

1- التشيك (4 نقاط)

2- إنجلترا (4 نقاط)

3- كرواتيا (نقطة)

4- اسكتلندا (نقطة)