يورو 2020: الإصابة تبعد دي بروينه عن مواجهة روسيا

تأكد غياب كيفين دي بروينه نجم منتخب بلجيكا عن مباراة بلاده الافتتاحية في بطولة يورو 2020 أمام نظيره الروسي، المقرر إقامتها يوم السبت ضمن المجموعة الثانية على ملعب جازبروم آرينا.

ولم يشارك لاعب مانشستر سيتي في تدريبات المنتخب أمس ليصبح خارج خطط المدير الفني روبرتو مارتينيز للقاء الافتتاحي مبدئياً.

وتعرض دي بروينه لكسر مضاعف في وجهه خلال مباراة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي نهاية الشهر الماضي إثر التحام عنيف مع أنتونيو روديغر مدافع البلوز.

مارتينيز يستبعد مشاركة دي بروينه في اللقاء الافتتاحي

أكد مدرب منتخب بلجيكا أنه من غير المرجح أن يشارك دي بروينه أمام روسيا.

وأصيب اللاعب بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى وخضع لجراحة خفيفة الأسبوع الماضي، وانضم يوم الاثنين الماضي لزملائه في المنتخب خلال الأسبوع الأخير للإعداد للبطولة، لكنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات.

وشهدت قائمة بلجيكا تواجد عدد من أبرز اللاعبين فى الدوريات الأوروبية الكبرى، على رأسهم إيدين هازارد (ريال مدريد)، ودرايس ميرتينز (نابولي)، وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، ويانيك فيريرا كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، ويوري تيليمانس (ليستر سيتي).

وضمت قائمة منتخب بلجيكا 27 لاعباً هم:

تيبو كوروتوا، سيمون مينيوليه، ماتس سيليس، توبي آلديرفايريلد، ديدريك بوياتا، جايسون دينيه، توماس فيرمايلين، يان فيرتونخين، يانيك فيريرا كاراسكو، تيموثي، كاستاني، ناصر شادلي، تورغان هازارد، توماس مونييه، كيفيين دي بروينه، لياندر ديندونكر، دينيس برايت، يوري تيليمانس، هانز فاناكين، آكسيل فيتسيل، جيريمي دوكو، إيدين هازارد، درايس ميرتينز، لياندرو تروسارد، ميتشي باتشواي، كريستيان بينتيكي، روميلو لوكاكو.