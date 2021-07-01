يورو 2020 بطولة الأرقام التاريخية

أسدل الستار على دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 بإقصاء منتخب فرنسا المرشح الأول لنيل اللقب كونه بطل كأس العالم روسيا 2018، بعد الهزيمة أمام سويسرا بركلات الترجيح، بالإضافة لحامل لقب يورو 2016 منتخب البرتغال الذي أقصي على يد بلجيكا، وكان المنتخب الألماني والسويدي آخر المغادرين.

فيما تأهل لربع النهائي كل من منتخب التشيك الذي أقصى نظيره الهولندي بنتيجة 2-0، والدنمارك التي فازت على ويلز برباعية نظيفة، وإيطاليا التي تفوقت على النمسا بهدفين لهدف في مباراة وجد فيها الآتزوري صعوبات كبيرة، وبلجيكا التي تأهلت على حساب البرتغال بهدف ثورغان هازارد، أما إسبانيا فقد تأهلت بعد الفوز العسير على كرواتيا بنتيجة 5-3، وتأهلت سويسرا على حساب الديوك بركلات الترجيح 5-4، أما إنجلترا فضمنت التأهل بعد فوزها على ألمانيا بهدفين نظيفين، فيما أقصت أوكرانيا السويد بنتيجة 2-1.

والملاحظ من هذه النتائج تسجيل العديد من الأهداف وهي سمة هذه النسخة من البطولة، حيث سجل في ثمن النهائي 29 هدفاً خلال 8 مباريات فقط، أي بمعدل أكثر من 3 أهداف في المواجهة الواحدة، وتعتبر مباراة إسبانيا وكرواتيا الأكثر تسجيلاً للأهداف بواقع 8 أهداف 5 منها للا روخا، أما أكبر انتصار في هذا الدور فكان من نصيب منتخب الدنمارك برباعية نظيفة في مرمى غاريث بيل ورفاقه.

أرقام جديدة في يورو 2020

بخروج منتخبي ألمانيا وفرنسا من ثمن النهائي تكون بطولة أوروبا قد شهدت أول غياب لهذين الفريقين عن ربع النهائي سواء في اليورو أو المونديال منذ بطولة كأس العالم 1950.

فيما لم تشهد البطولة خروج حامل اللقب والوصيف منذ يورو 2000 عن ربع النهائي من اليورو، حيث يغادر هذه المرة صاحب لقب نسخة 2016 منتخب البرتغال ووصيفه فرنسا في البطولة التي أقيمت على أرضها.

وكما عرفت هذه النسخة تسجيل 75 هدفاً بينها 5 أهداف في الوقت بدل الضائع مقابل 42 هدفاً في الشوط الأول، فيما بلغت أهداف الشوط الثالث (الإضافي الأول) 4 أهداف مقابل 2 للشوط الرابع (الثاني الإضافي)، في بطولة شهدت تسجيل 123 هدفاً لحد الآن بواقع 2.8 هدف متوسط في المباراة الواحدة بمعدل تردد للدقائق بواقع 32 دقيقة لكل هدف.

ووصلت أعلى معدلات التهديف في البطولة خلال الربع ساعة الأول من الشوط الثاني بواقع 26 هدفاً، يليه الربع الأخير من نفس الشوط بواقع 23، بعد خوض 44 مباراة من أصل 51 حيث يتبقى 7 مواجهات في المسابقة.

بنزيمة يعود بقوة

بعد غياب 6 سنوات عن المنتخب الفرنسي كانت النسخة الحالية من يورو 2020 بوابة كريم بنزيمة للعودة لتمثيل الديوك، وقدم نجم ريال مدريد مستويات مميزة رغم عدم تجاوز بلاده دور الـ 16، فعلى المستوى الشخصي بات المهاجم أول لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراتين متتاليتين مع منتخب فرنسا ببطولة كبرى منذ ميشيل بلاتيني في 1984، كما أصبح مواطنه هوغو لوريس أول حارس فرنسي يتصدى لركلة جزاء في اليورو، بعد فابيان بارتيز ضد إنجلترا في 2004.

موراتا يعادل توريس

رد ألفارو موراتا على الانتقادات التي تعرض لها خلال دور المجموعات، حيث لعب دوراً مهماً في تأهل لا روخا لربع النهائي بعد تسجيل الهدف الرابع لبلاده، حيث يعتبر الهدف الثاني له خلال هذه النسخة والخامس في تاريخ مشاركاته باليورو، ليصبح بذلك أفضل هداف إسباني في البطولة إلى جانب فيرناندو توريس.