يورو 2020: بلجيكا تقصي البرتغال حاملة اللقب بهدف ثورغان هازارد

أقصي منتخب البرتغال حامل اللقب اليوم بخسارته أمام نظيره منتخب بلجيكا بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا كارتوخا ضمن دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

جاءت هذه الخسارة لتطيح ببطل النسخة السابقة من اليورو، بعد صعوده كأفضل ثالث في مجموعته الصعبة خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

بداية اللقاء كانت قوية من قبل البرتغال عن طريق ديوغو جوتا الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 25، تجددت خطورة البرتغال من جديد هذه المرة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

ثورغان هازارد يسجل هدف انتصار بلجيكا

ومع نهاية الشوط الأول سجل ثورغان هازارد هدف اللقاء الوحيد من التهديد الأول لفريقه، بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء خادعت الحارس روي باتريسيو لتسكن شباكه.

وغادر كيفين دي بروينه المباراة في الدقيقة 48 متأثراً بالإصابة، فيما استمرت محاولات البرتغال للتعديل.

حاول جوتا من جديد بعد حصوله على تمريرة مثالية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكن كرته جاءت فوق المرمى.

استمرت جهود حامل اللقب عن طريق روبن دياش هذه المرة، برأسية جاءت في منتصف المرمى في الدقيقة 82.

وفي اللحظات الأخيرة، سدد البديل أندريه سيلفا كرة خطرة من داخل منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى لها ودافع عن مرماه.

بهذه النتيجة، يتأهل منتخب بلجيكا لملاقاة نظيره الإيطالي في ربع النهائي في الثاني من الشهر القادم.