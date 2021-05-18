يورو 2020: تشكيلة كرواتية بقيادة المخضرم مودريتش

أعلن مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش أمس قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في نهائيات يورو 2020، ويتقدمهم القائد المخضرم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش.
وتضم اللائحة مزيجاً من المساهمين بوصافة مونديال روسيا 2018 ولاعبين واعدين.
وقال داليتش خلال تقديمه التشكيلة في مؤتمر صحفي في زاغرب: «نتائجنا الأخيرة لم تكن الأفضل لكني متفائل كبير، هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات».
وأوقعت القرعة كرواتيا في المجموعة الرابعة إلى جانب إنجلترا والتشيك واسكتلندا، وستبدأ مشوارها بمواجهة منتخب الأسود الثلاثة في ويمبلي في 13 يونيو.
وحذر داليتش سابقا ًمن أن مواجهة الإنجليز ستكون أصعب مباراة في المجموعة :لأنهم يتمتعون بمستوى جيد ونلعب في ويمبلي.
وبعد خمسة أيام، تواجه كرواتيا مع جمهورية التشيك، ثم اسكتلندا في 22 يونيو.
Via SyndiGate.info
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