يورو 2020: تشكيلة كرواتية بقيادة المخضرم مودريتش

أعلن‭ ‬مدرب منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬زلاتكو‭ ‬داليتش‭ ‬أمس‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات يورو 2020، ويتقدمهم‭ ‬القائد‭ ‬المخضرم‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش.

‬وتضم اللائحة‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬بوصافة‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭ ‬ولاعبين‭ ‬واعدين. ‬

وقال‭ ‬داليتش‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬التشكيلة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬زاغرب: ‬‮«‬نتائجنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الأفضل‭ ‬لكني‭ ‬متفائل‭ ‬كبير، هدفنا‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬تجاوز‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‮»‬‭‬.

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنجلترا‭ ‬والتشيك‭ ‬واسكتلندا،‭ ‬وستبدأ‭ ‬مشوارها‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب ‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮‬‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يونيو.

وحذر‭ ‬داليتش‭ ‬سابقا‭ ً‬من‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬الإنجليز‭ ‬ستكون‭ ‬أصعب‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ :‬لأنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمستوى‭ ‬جيد‭ ‬ونلعب‭ ‬في‭ ‬ويمبلي.

‬ ‬وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬تواجه‭ ‬كرواتيا‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬ثم‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يونيو‭.‬