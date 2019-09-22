يورينتي يقود نابولي لاكتساح ليتشي

حقق نابولي فوزاً جديداً في الدوري الإيطالي هذه المرة على حساب مستضيفه ليتشي بنتيجة 4-1 ضمن المرحلة الرابعة.

افتتح فيرناندو يورينتي التسجيل للضيوف بعد 28 دقيقة حينما حول كرة في منطقة الجزاء داخل شباك المستضيف.

وأضاف لورينزو إينسيني الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 40، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أولاً، وإعادة الركلة بعد تصدي الحارس غابرييل لها نظراً لتحركه عن خط المرمى.

وأكد فابيان رويز انتصار فريقه بالهدف الثالث بعد مرور 7 دقائق من زمن الشوط الثاني بتسديدة مميزة بيساره.

وقلص أصحاب الأرض الفارق من نقطة الجزاء عبر ماركو مانكوسو في الدقيقة 61، لكن يورينتي عاد وأضاف الهدف الثاني له والرابع لنابولي قبل النهاية بخمس دقائق.

وارتفع رصيد نابولي بالتالي إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.