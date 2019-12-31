يوفانوفيتش يعلن قائمة منتخب الإمارات لمعسكر يناير

أعلن إيفان يوفانوفيتش المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات عن قائمة اللاعبين التي ستخوض معسكراً تدريبياً في يناير القادم، وقد ضمت 25 لاعباً.

وكانت اللجنة الانتقالية قد أعلنت التعاقد مع يوفانوفيتش لقيادة الأبيض خلال الفترة القادمة خلفاً لبيرت فان مارفيك الذي أقاله اتحاد الكرة السابق قبل أن يتقدم رئيسه مروان بن غليطة وعدد من أعضائه باستقالة جماعية عقب الإخفاقات المتكررة مؤخراً.

وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

وكان المدرب الصربي قد أعلن أن المنتخب سيتجمع ويقيم معسكره المقرر سابقاً في يناير القادم عكس ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام الإماراتي، موضحاً أن قائمة المنتخب ستعلن بعد نهاية المرحلة الـ 12 من دوري الخليج العربي.

ولم ينتظر يوفانوفيتش نهاية المرحلة التي ستنطلق غداً من الدوري الإماراتي مفضلاً إعلان القائمة التي ضمت الأسماء التالية:

خالد عيسى ومهند سالم العنزي ومحمد عبد الرحمن وبندر الإحبابي من العين.

عبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس ومحمد جابر وعبد الله النقبي ووليد حسين وأحمد خليل من شباب الأهلي دبي.

محمد فوزي وعامر عبد الرحمن وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن من الجزيرة.

عادل الحوسني والحسن صالح وسالم سلطان من الشارقة.

حبيب الفردان وأحمد شامبيه وطارق أحمد من النصر.

محمد برغش وخليل إبراهيم من الوحدة.

وأخيراً حبوش صالح من الوصل، وخالد باوزير من الظفرة.

وسيقام هذا المعسكر القصير للأبيض في دبي خلال الفترة من 4 وحتى 6 يناير ضمن الاستعدادات المبكرة لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.