يوفنتوس أراد غوارديولا قبل رحيل آليغري

كشفت تقارير إيطالية أن يوفنتوس كان يسعى للحصول على خدمات بيب غوارديولا بالفعل كما انتشر في الآونة الأخيرة من أنباء.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "توتوسبورت" المقربة من يوفنتوس، حيث أكدت أن النادي الإيطالي حاول التواصل مع المدير الفني الإسباني في مارس الماضي.

وجاء الرد الفوري غوارديولا برفض فكرة ترك مانشستر سيتي بينما هو لا يزال لديه عقد مع الفريق مستمر للموسم المقبل، وفي ظل المنافسة الشديدة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

جاءت محاولة يوفنتوس في مارس الماضي، أي قبل الخروج الأوروبي المهين أمام أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري الأبطال.

وبعد رفض غوارديولا القاطع لعرض يوفي توجه النادي للمدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني السابق لتشيلسي.

يذكر أن يوفنتوس أعلن أمس عن تولي ساري لزمام الأمور الفنية في النادي خلفاً لماسيميليانو آليغري.