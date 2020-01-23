يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب روما

أقصى يوفنتوس ضيفه روما من كأس إيطاليا، بالفوز عليه بثلاثية لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس آرينا ليبلغ البيانكونيري نصف النهائي.

أتيحت الفرصة الأولى للفريق العاصمي، بعرضية أرسلها أليساندرو فلورينزي من الجهة اليمنى، قابلها جاستن كلويفرت بلمسة واحدة قبل المخضرم جيانلويجي بوفون، لكن كرته علت العارضة بغرابة.

وفي الدقيقة 26، كشر فريق السيدة العجوز عن أنيابه، عن طريق هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من غونزالو هيغواين لكريستيانو رونالدو، الذي شق طريقه بالكرة من الجهة اليسرى، وغالط الحارس باو لوبيز بتسديدة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

بهذا الهدف، يكون البرتغالي قد تمكن من تسجيل الأهداف في 15 بطولة من أصل 17 شارك بها مع كل فرقه، فقط لم يسجل في الدرع الخيرية والدوري الأوروبي بمسماه القديم.

بنفس الكيفية، تمكن يوفي من إضافة الهدف الثاني بهجمة مرتدة قادها رودريغو بينتانكور من منتصف الملعب، ثم مرر لدوغلاس كوشتا، الذي أعاد له الكرة مرة أخرى داخل مربع العمليات، ليراوغ مدافع روما بذكاء قبل أن يسدد كرة أرضية صعبة، ارتطمت في العارضة قبل أن تعانق الشباك.

وقبل نهاية الشوط، أرسل كوشتا عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ليوناردو بونوتشي برأسية في المرمى، ورغم اعتراض لاعبي روما على صحة الهدف، إلا أن الحكم احتسبه في نهاية المطاف.

مع بداية الشوط الثاني، كاد هيغواين أن يضيف الهدف الرابع برأسية، لكنها ارتطمت في العارضة، ليرد عليه جنكيز أوندر بتصويبة صاروخية، ارتدت من العارضة لترتطم في يد بوفون وتسكن المرمى بالنيران الصديقة.

ومرة أخرى أهدر هيغواين فرصة سهلة، حينما حول عرضية البديل خوان كوادرادو لتسديدة سهلة بين أحضان الحارس، وهو بدون مراقبة على خط منطقة الجزاء.

تبعه رونالدو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن، لينتهي بعد ذلك اللقاء بفوز يوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف للذئاب.