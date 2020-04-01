يوفنتوس الأقرب للتعاقد مع مارسيلو

يبدو يوفنتوس الأقرب للتعاقد مع النجم مارسيلو ظهير ريال مدريد خلال فترة الانتقالات القادمة.

ورغم ارتباط اسم البرازيلي بالانتقال للدوري الأميركي، إلا أن الانضمام إلى البيانكونيري يبدو الأقرب.

ويجد مارسيلو منافسة شرسة هذا الموسم في ريال مدريد بعد انضمام الظهير فيرلان ميندي الذي قدم مستويات مميزة بقميص الملكي.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى رغبة الملكي في التعاقد مع الظهير ديفيد آلابا من بايرن ميونيخ وهو ما يعني رحيل مارسيلو، صاحب الـ 31 عاماً.