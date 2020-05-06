يوفنتوس خارج قائمة الأندية الأعلى قيمة

سبب فيروس كورونا تضرر أندية كرة القدم من الناحية المالية، وتحديداً في إيطاليا، حتى أن العملاق يوفنتوس خرج من قائمة العشرة الآوائل للأندية الأعلى قيمة في جميع دول العالم.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" الترتيب الجديد للأندية من حيث قيمة التشكيلة، وتراجع يوفي إلى المركز الـ 11 متأثراً بالأزمة الحالية، بقيمة 614.7 مليون يورو.

وجاء منافسه إنتر ميلان في المركز الـ 14 بقيمة 553.4 مليون يورو، ومن خلفه نابولي في المركز الـ 15 بقيمة 526.6 مليون يورو، فيما احتلّ روما المركز الـ 23، وميلان المركز الـ 24.

أما قائمة الخمسة الآوائل، فتصدرها مانشستر سيتي بقيمة 1.02 مليار يورو، ثم ليفربول بقيمة 967 مليون يورو، وريال مدريد بقيمة 888.5 مليون يورو، وبرشلونة بقيمة 852.7 مليون يورو، وباريس سان جيرمان بـ843.7 مليون يورو.

واحتل بايرن ميونيخ المركز السادس (756.6 مليون يورو)، يليه أتلتيكو مدريد (709 ملايين) وتوتنهام (699 مليوناً) وتشيلسي (679.9 مليوناً) ومانشستر يونايتد (646.7 مليوناً).