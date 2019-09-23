يوفنتوس دون رونالدو أمام بريشيا

حدث ما أشار إليه المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري في حديثه مع الصحفيين ظهر الاثنين، إذ تأكد غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة الغد أمام بريشيا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقدم مدرب تشيلسي السابق تلميحات حول إمكانية ابتعاد "صاروخ ماديرا" عن القائمة المسافرة إلى ملعب ماريو ريجامونتي، وذلك بسبب إصابة طفيفة ألمت به بعد المباراة ضد هيلاس فيرونا، نتيجة الإجهاد وضغط المباريات.

ومساء الاثنين، أعلن حساب يوفي عبر موقع "تويتر" قائمة الأسماء التي ستكون متاحة، وللمرة الأولى منذ بداية الموسم، لم يُدرج اسم رونالدو ضمن القائمة، كإجراء احترازي لتفادي تفاقم إصابته الطفيفة.

وسيخوض يوفنتوس المواجهة أمام مستضيفه العائد لدوري الأضواء باحثاً عن فوز جديد، لمواصلة الضغط على إنتر المتصدر، بعد البداية الموفقة للأفاعي التي أسفرت عن 4 انتصارات متتالية، جعلتهم في الصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب في آخر 8 مواسم.