يوفنتوس على أعتاب التعاقد مع دي ليخت

اقترب يوفنتوس من التوصل لإتفاق مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، بعد صراع كبير مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن الإتفاق قريب للغاية بعد أن عرض يوفي راتباً بقيمة 7.5 ملايين يورو سنوياً، بخلاف الإضافات وهو ما يعد قريباً من المبلغ الذي طلبه رايولا.

وكان دي ليخت قد لفت الأنظار الموسم الماضي بعدما ظهر بصورة مميزة رفقة أياكس في دوري أبطال أوروبا ليصبح هدفاً لأبرز الأندية.