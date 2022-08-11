يوفنتوس يعرض على ديباي عقداً لموسمين

توصل يوفنتوس لاتفاق شخصي مع النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة وباتوا مستعدين لتقديم عقدٍ يمتد لموسمين وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس".

وتعاقد البارسا مع اللاعب في صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون، ووقع معه لموسمين.

لكن رحلة مهاجم مانشستر يونايتد السابق في ملعب كامب ناو وصلت لنهايتها على ما يبدو، لأن النادي الكتالوني مطالب بالتخلص من بعض لاعبيه حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة في كشوفات الدوري الإسباني.

برشلونة مطالب ببيع ديباي

وسيتم التضحية بديباي كونه لم يترك الانطباع المطلوب لدى إدارة النادي والمدير الفني تشافي هيرنانديز في ظل وجود خيارات هجومية أخرى أكثر نجاعة تحت تصرفه.

في المقابل، يسعى يوفنتوس لتدعيم خطه الأمامي بمهاجمين جدد بعد رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا وانتهاء إعارة الإسباني ألفارو موراتا، والشكوك التي تحيط بمستقبل الإيطالي الشاب مويسه كين.