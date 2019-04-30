يوفنتوس ما زال يحلم بغوارديولا

رغم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، ومواصلة إحكام قبضته محلياً في السنوات الأخيرة، إلاّ أن البيانكونيري فشل في تحقيق هدفه الأول، بالظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع البطولة من ربع النهائي هذا الموسم على يد أياكس أمستردام.

وقال موقع “سبورت” الفرنسي أن إدارة يوفي تفكر في الانفصال عن المدرب ماسيميليانو آليغري نهاية الموسم، وأنها وضعت بيب غوارديولا على رأس المرشحين لخلافته.

وسيشرف غوارديولا – في حال انتقاله إلى يوفنتوس- على تدريب النجم كريستيانو رونالدو، ويعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، فقد التقيا سابقاً في عدة مباريات حاسمة خلال تدريب بيب لبرشلونة، في حين كان رونالدو يرتدي قميص ريال مدريد.

ويبدو انتقال الإسباني إلى “جنة” كرة القدم أمراً وارداً للغاية، إذ أكد الدولي الإيطالي السابق لوكا توني في تصريحات صحفية نقلها موقع “سبورت بيلد” الألماني أن "بيب" سيدرب في يوم ما في الدوري الإيطالي.

وتابع أن غوارديولا يعشق التحديات الكروية، ويبدو يوفنتوس وجهة مناسبة للغاية له، ففريق “السيدة العجوز” يملك في صفوفه تشكيلة رائعة، يأتي على رأسها أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كما يمتلك البيانكونيري إمكانيات مالية كبيرة تؤهله إلى تحقيق مطالب الإسباني، والتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.

وقد يساعد تولي غوارديولا مهمة تدريب يوفنتوس في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، حيث سبق للمدرب أن فاز به مع برشلونة، كما كان قريباً للغاية من التتويج مرة أخرى مع بايرن ميونيخ لولا لعنة الأمتار الأخيرة، التي حالت دون ذلك.