يوفنتوس ما زال يريد التخلص من ديبالا

يعيش باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، موقفاً معقداً هذا الصيف في ظل عدم حسم مستقبله حتى الآن.

وارتبط الأرجنتيني بالرحيل عن يوفي في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وعاش ديبالا أسوأ مواسمه مؤخراً رفقة البيانكونيري، بعدما ظل حبيساً لمقاعد البدلاء تحت قيادة ماسيميليانو آليغري، المدير الفني السابق.

وجاء انضمام كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الصيف الماضي، بمثابة ضربة قصمت ظهر ديبالا، حيث خفت وهجه بشكل كبير بعدما كان نجم الفريق الأول في المواسم الماضية.

وعلى مدار الموسم، افتعل الأرجنتيني العديد من المشاكل والأزمات نظراً لجلوسه على دكة البدلاء، فعبر في أكثر من مرة عن غضبه تجاه قرارات مدربه، أبرزها عندما ترك مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وبارما ضمن الدوري الإيطالي.

وعقب نهاية الموسم، ارتبط ديبالا بالرحيل في ظل خروجه أيضاً من حسابات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، وفقاً للصحف الإيطالية.

واصطدمت رغبة ديبالا بقرار يوفنتوس، حيث عبر الأرجنتيني عن رغبته في الاستمرار باللعب ليوفي في الفترة المقبلة، ضارباً عرض الحائط رغبة ناديه في بيعه والتخلص منه.

وكان ديبالا أحد محاور السوق، بعدما ارتبط اسمه بالدخول في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى مانشستر يونايتد، مقابل انضمام روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.

يذكر أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان باتا الوجهتين المحتملتين حالياً للنجم الأرجنتيني الذي يبدو النادي الإيطالي عازماً على بيعه هذا الصيف.