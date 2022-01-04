يوفنتوس متردد في التخلي عن موراتا لبرشلونة

يخشى يوفنتوس التخلي عن النجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا المعار إليه من أتلتيكو مدريد لمصلحة برشلونة خلال سوق انتقالات يناير الجاري وفقاً لموقع "جول" العالمي.

ووافق الهداف البالغ من العمر 29 عاماً على العودة إلى بلاده لارتداء قميص البارسا، وهو أمر لا يمانع أتلتيكو حصوله أيضاً، لكن ماسيميليانو آليغري مدرب يوفي متردد في الموافقة.

ولن يسمح المدير الفني برحيل موراتا إلا بحال جلب بديل مناسب إلى ملعب آليانز قبل نهاية الشهر الحالي.

وتعرض الدولي الإسباني لحملة انتقادات هذا الموسم في إيطاليا نظراً لتراجع مردوده التهديفي حيث سجل 7 أهداف فقط خلال 23 مباراة حتى الآن خلال 1579 دقيقة لعب.

ورغم الندية بين البارسا والروخيبلانكوس، إلا أن النادي المدريدي يتطلع لإتمام الصفقة حتى يخفض من القيمة التي سيدفعها لغريمه مقابل أنتوان غريزمان.

في المقابل، يعاني برشلونة في تسجيل أي تعاقد كونه بحاجة لبيع بعض لاعبيه لإخلاء المساحة أمام صفقاته الجديدة.

ولم ينجح النادي في تسجيل المهاجم فيران توريس حتى الآن ضمن كشوفات الدوري الإسباني رغم تقديمه أمام وسائل الإعلام أمس.