يوفنتوس مستعد للتنازل عن دوغلاس كوشتا

ذكر تقرير أن يوفنتوس مستعد للتنازل عن خدمات مهاجمه دوغلاس كوشتا من أجل ضم غابرييل جيزوس من مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.

وكان كوشتا «29 عاماً» قد لعب تحت قيادة بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لسيتي، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونيخ.

وكثيراً ما ظل جيزوس «23 عاماً» ضمن البدلاء خلال مشواره مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه بداية عام 2017.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن جيوفاني برانشيني وكيل الدولي البرازيلي لم يستبعد انتقال موكله إلى يوفي.

وقال برانشيني أن جيزوس سيرحل عن مانشستر سيتي، فقط بحال خروجه من حسابات غوارديولا.

أما كوشتا فقد شارك في 14 مباراة من إجمالي 26 مباراة خاضها يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأحرز جيزوس 37 هدفاً في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدا محبطاً إزاء عدم مشاركته بشكل منتظم في ظل وجود سيرجيو أغويرو.

بدوره، كشف موقع «كالتشيوميركاتو» الإيطالي أن يوفنتوس الذي تردد أنه أبدى استعداداً في فبراير لدفع 59 مليون جنيه استرليني، يجس النبض من جديد وقد يستخدم كوشتا كوسيلة إقناع من أجل إبرام الصفقة.

وأشارت صحيفة «ذا سن» إلى أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يرى جيزوس بمثابة الشريك المثالي للنجم كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.