يوفنتوس مطالب بالفوز على سبيتسيا

يدرك يوفنتوس حين يستضيف سبيتسيا اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي أن أي تعثر جديد سيقضي على آماله في إحراز اللقب للموسم العاشر توالياً وسيزيد الضغط على مدربه أندريا بيرلو في ظل النتائج التي يحققها غريمه المتصدر إنتر ميلان.

وبعد خيبة الخسارة أمام نابولي 0-1 في المرحلة الثانية والعشرين، ثم السقوط على أرض بورتو البرتغالي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عادت الحياة إلى يوفنتوس بفوزه الكبير في المرحلة قبل الماضية على كروتوني 3-0.

لكن فريق بيرلو انتكس مجددا بسقوطه في فخ التعادل مع مستضيفه هيلاس فيرونا 1-1 بعدما كان متقدماً بالهدف التاسع عشر لنجمه كريستيانو رونالدو في البطولة هذا الموسم، ما جعله متأخراً في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر الذي حقق فوزه الخامس توالياً بتغلبه على ضيفه جنوى 3-0.

وينصب تركيز إنتر على محاولة الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثيته التاريخية عام 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، وذلك بعد انتهاء مشوار رجال المدرب أنتونيو كونتي عند الدور الأول لدوري الأبطال وخروجهم من نصف نهائي الكأس على يد يوفنتوس بالذات.

ويمر النيراتزوري بوضع فني ممتاز جسده الأحد بفوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه جنوى، ويأمل المواصلة على هذا المنوال حين يحل بعد غد الخميس ضيفاً على بارما قبل أن يعود الاثنين المقبل إلى ملعبه لمواجهة نارية مع أتالانتا الرابع.

ويمني الجار اللدود ميلان النفس بمواصلة صحوته حين يستضيف أودينيزي غداً الأربعاء، وذلك بعد الفوز الذي عاد به من العاصمة على مضيفه القوي روما 2-1 ما أبقاه قريباً من إنتر وأمام يوفنتوس وأتالانتا بفارق ست نقاط.

ويخوض أتالانتا الرابع اختباراً في متناوله غداً الأربعاء ضد كروتوني، فيما يأمل روما بالتعويض حين يحل غداً أيضاً ضيفاً على فيورنتينا، على أن يحل نابولي ضيفاً على ساسوولو.