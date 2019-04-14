يوفنتوس مهدد بخسارة خضيرة وكوشتا أمام أياكس

أشارت تقارير إيطالية أن يوفنتوس مهدد بفقدان نجميه سامي خضيرة ودوغلاس كوشتا في المواجهة المرتقبة أمام أياكس أمستردام بداعي الإصابة.

وتعادل يوفي ذهاباً في أمستردام مع مستضيفه الهولندي بنتيجة 1-1، ويستضيف البيانكونيري مواجهة الإياب الثلاثاء القادم في تورينو.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن كوشتا يعاني من إصابة عضلية جديدة في الساق تعرض لها خلال التدريبات قبل مباراة سبال (1-2)، وهو ما أكده المدرب ماسيميليانو آليغري في تصريحاته قبل اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن خضيرة يعاني هو الآخر من نفس الإصابة، مما أبعده عن خوض التدريبات في الأيام الأخيرة.

وتحدث التقرير أن غياب الثنائي عن التمرينات يجعل مشاركتهما أمام أياكس موضع شك، لينضما لقائمة المصابين إلى جانب جيورجيو كييليني وإيمري تشان وبليز ماتويدي، بالإضافة لرودريغو بينتانكور الذي خرج مصاباً أمام سبال.

وأكد التقرير أن تشان في تحسن مستمر، فيما لا يشكو ماتويدي وبينتانكور من إصابات خطيرة وسيكونا جاهزين للقاء الثلاثاء، فيما لم يتضح موقف كييليني بعد من المشاركة.

يذكر أن يوفنتوس سقط أمس أمام مستضيفه سبال بهدف لاثنين وأضاع فرصة حسم لقب الدوري الإيطالي رسمياً.