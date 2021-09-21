يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يتابعان بوكايو ساكا

كشف موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يتابعان نجم آرسنال الشاب الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا.

وأصبح المهاجم الصاعد أحد أبرز اللاعبين تحت إشراف المدير الفني ميكيل آرتيتا في الفريق اللندني.

وشارك البالغ من العمر 20 عاماً مع منتخب إنجلترا في منافسات يورو 2020 وأهدر ركلة ترجيحية حاسمة في النهائي الذي خسره فريق الأسود الثلاثة لصالح نظيره الإيطالي.

ورغم الاهتمام الكبير بخدماته من قبل عمالقة أوروبا، إلا أن إدارة آرسنال تتطلع للتمسك باللاعب لأطول فترة ممكنة وسيكون بيعه بسعر مرتفع.

ووقع ساكا على عقد جديد مع الغانرز في يوليو الماضي، وتشير تقارير أخرى إلى أنه سعيد في شمال لندن حالياً.