يوفنتوس وباريس سان جيرمان يخططان لضم راكيتيتش في يناير

كشفت تقارير أن النجم إيفان راكيتيتش، قد يرحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب غيابه عن مواجهة فياريال لأسباب فنية.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان سيحاولان ضم راكيتيتش خلال السوق الشتوي المقبل.

وخرج راكيتيتش من حسابات مدربه إيرنيستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.

ونوهت الصحيفة أن الدولي الكرواتي بدأ يفكر في الرحيل عن ملعب كامب ناو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحاول يوفنتوس وباريس سان جيرمان، الحصول على خدمات راكيتيتش هذا الصيف، لكنهما لم ينجحا في إتمام الصفقة.

وينتظر سان جيرمان قرار البارسا بالموافقة على بيع نجم الوسط في يناير من أجل تقديم عرض مادي، في حين سيحاول يوفي ضمه بصفقة تبادلية تشمل إيمري تشان أو فيديريكو بيرنارديسكي.