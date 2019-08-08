يوفنتوس وبايرن ميونيخ الأقرب لضم كوتينيو

انضم بايرن ميونخ ويوفنتوس للمرشحين للتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة خلال الأيام القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الدولي البرازيلي سيرحل عن البارسا، لكنه لن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي إلا إذا حدثت مفاجأة في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل أعمال كوتينيو يبحث له عن مخرج خلال الأيام المتبقية من السوق.

وأشارت إلى أن أقرب اسمين مرشحين باتا يوفنتوس وبايرن ميونيخ، وأن الصفقة قد تتم الصفقة على شكل إعارة مع أحقية الشراء.

يذكر أن برشلونة كان يرغب في مبادلة كوتينيو مع مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلا أن بطل الدوري الفرنسي رفض.