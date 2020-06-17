يوفنتوس ونابولي في نهائي ناري لكأس إيطاليا

تتجه الأنظار إلى اللقاء الناري بين يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا اليوم.

ويدخل فريق «السيدة العجوز» محاولة متجددة لاقتناص لقب هذا الموسم، بعدما خسر كأس السوبر المحلي أمام لاتسيو، ليكون هذه المرة في نهائي الكأس مع فريق يرتدي اللون الأزرق أيضاً، لكنه نابولي الطامح بإنقاذ موسمه.

ويدرك كريسيتانو رونالدو أنه سيكون تحت الأضواء، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام ميلان في نصف النهائي، لتبدأ حرب المقارنات مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة الذي سجل هدفين، وصنع هدفين لزملائه، في أول مبارتين للبارسا بعد التوقف.

ويتطلع «الدون» إلى إضافة لقب جديد بقميص يوفي، الذي يبدو أنه بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه للوصول إلى التشكيلة المثالية، في ظل الأداء المتأرجح هذا الموسم، مما يضع المدرب ماوريتسيو ساري أمام خطر كبير، في حال خروج الفريق «خالي الوفاض» نهاية الموسم.

وتقام المباراة على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما دون حضور جماهيري تماشياً مع البروتوكول المتبع حالياً في الرياضات حول العالم.