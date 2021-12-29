يوفنتوس يؤجل تجديد عقد ديبالا

قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة يوفنتوس قررت تأجيل الإعلان عن تجديد عقد النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إلى شهر فبراير القادم.

وتوصل يوفي لاتفاق شفهي مع الهداف البالغ من العمر 28 عاماً حول تفاصيل العقد الجديد طويل الأمد، إلا أن الإدارة قررت تأجيل أي إعلان عن التجديد حتى الشهر الثاني من العام المقبل.

وعانى الأرجنتيني من سلسلة إصابات عرقلت مشاركاته مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم ليصل عدد المباريات التي خاضها إلى 17 فقط في جميع البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

وينطبق الأمر ذاته على خوان كوادرادو وفيديريكو بيرنارديسكي اللذين عليهما أن ينتظرا أيضاً حتى فبراير من أجل التوقيع على كشوفات التمديد مع النادي الإيطالي رغم أن عقديهما سينتهيان مع ختام الموسم الجاري.