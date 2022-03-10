يوفنتوس يؤجل مفاوضات تجديد عقد ديبالا مرة أخرى

أعلن يوفنتوس عن تأجيل مفاوضات تجديد عقد النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مرة أخرى وهو تصرف فاجىء وكيل أعمال الهداف الأرجنتيني وفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا".

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً مع البيانكونيري في يونيو القادم، وبدأ القلق يسود لدى عشاق النادي من إمكانية رحيل اللاعب دون مقابل بعد انتهاء الموسم.

وبات وكيل أعمال ديبالا ينتظر موعداً جديداً من يوفنتوس حتى يسير الطرفان قدماً في عملية التجديد.

وتشير التقارير إلى أن الهداف الأرجنتيني يسعى للبقاء في تورينو في المقام الأول، إلا أن تعثر المفاوضات سيفتح المجال أمام أندية أخرى للانقضاض عليه.

وأبدى إنتر ميلان وتوتنهام وبرشلونة وغيرها من الأندية اهتماماً بنجم باليرمو السابق بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع يوفي في الفترة القادمة.