يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب ساسوولو

فاز يوفنتوس على ضيفه ساسوولو بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب آليانز ستاديوم ليلة الخميس ليبلغ نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

جاء هدفا البيانكونيري عن طريق باولو ديبالا (3)، وروان تريسولدي (88 بالخطأ في مرمى فريقه).

فيما سجل حامد تراوري هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 24.

وسيلاقي يوفنتوس في نصف النهائي غريمه فيورنتينا الذي تفوق بدوره على مستضيفه أتالانتا بنتيجة 2-3 ضمن ربع النهائي.

سجل للفيولا كريستوف بيونتيك (هدفان) في الدقيقتين 9 من ركلة جزاء و 71، ونيكولا ميلينكوفيتش.

فيما حمل هدفا الخاسر توقيعي دافيدي زاباكوستا وجيريمي بوغا في الدقيقتين 30 و 56 على الترتيب.

وتقام مواجهة ذهاب نصف النهائي في الثاني من الشهر القادم، فيما يجري لقاء الإياب في 20 من شهر أبريل المقبل.