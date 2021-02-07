يوفنتوس يتجاوز روما ويقفز إلى المركز الثالث

هز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الشباك ليقود حامل اللقب إلى الفوز 2-0، على ضيفه روما السبت، ليقفز إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وبعد يوم من احتفاله بعيد ميلاده الـ 36، هز البرتغالي الشباك بعد صيام 3 مباريات في الدوري، ليمنح يوفي التقدم بعد 13 دقيقة بتسديدة منخفضة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة، وكاد أن يضيف هدفاً آخراً بقدمه اليمنى، لكن الكرة اصطدمت بأسفل العارضة وارتدت على خط المرمى.

وضغط روما في الشوط الثاني لكنه لم يصنع فرصة حقيقية للتسجيل، وحسم فريق المدرب أندريا بيرلو الفوز في الدقيقة 69 عندما وضع روجر إيبانيز الكرة بالخطأ في شباكه.

وبانتصاره السادس على التوالي في جميع المسابقات، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة، متقدماً بنقطتين على روما، ومتأخراً بخمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.