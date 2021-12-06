يوفنتوس يتحدى برشلونة في صراع ضم كافاني

يواجه برشلونة تحدياً جديداً في سعيه للتعاقد مع النجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد يتمثل باهتمام يوفنتوس أيضاً بخدماته.

وينتهي عقد اللاعب المخضرم مع الشياطين الحمر في شهر يونيو المقبل، مما يعني أنه سيصبح لاعباً حراً يستطيع اختيار وجهته التالية.

ويعد صاحب الـ 34 عاماً أحد أبرز أهداف البارسا في سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم، إذ يراه تشافي هيرنانديز مدرب البلاوغرانا أفضل بكثير من لوك دي يونغ المعار من إشبيلية.

ويتطلع برشلونة لضم كافاني على سبيل الإعارة أيضاً فيما تبقى من الموسم الجاري على أن يمدد عقده لـ 12 شهراً أخرى خلال الصيف.

لكن موقع "فوت ميركاتو" أكد أن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع هداف باريس سان جيرمان السابق.

وخاض المهاجم الأوروغوياني تجربتين ناجحتين في إيطاليا مع باليرمو ونابولي قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي.