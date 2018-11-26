يوفنتوس يتحرك لضم آسينسيو في يناير

ماركو آسينسيو

أكدت تقارير إيطالية اليوم أن يوفنتوس سيحاول ضم ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا وفقاً لشبكة "راي سبورتس" التي قالت أن يوفي يضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني.

وذكرت الشبكة أن التوقيع مع آسينسيو يعد أولوية لبطل إيطاليا خلال سوق الانتقالات القادم، وأن النادي بدأ بالفعل محاولة ضم اللاعب والاتصالات الأولية.

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وأضافت أن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق لديه حماس كبير لإتمام الصفقة كونه أبدى رغبة في تواجد آسينسيو إلى جانبه في يوفنتوس.

ويعد صاحب الـ 22 عاماً أحد أهم المواهب في الكرة الأوروبية حالياً بعد ظهوره بشكل جيد مع ريال مدريد آخر عامين وتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن آسينسيو شارك في 18 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم في جميع البطولات وسجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى.