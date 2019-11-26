يوفنتوس يتخطى أتلتيكو ويهدد استمراره بدوري الأبطال

ضمن يوفنتوس الإيطالي التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، بانتصاره الصعب على ضيفه الإسباني أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات.

المباراة جاءت لصالح يوفي من ناحية الاستحواذ، لكن أتلتيكو كان الطرف الأكثر تهديداً للمرمى حيث سدد 14 كرة مقابل 5 فقط للفريق الإيطالي طوال المواجهة.

جاء الهدف الوحيد عن طريق المهاجم المتألق باولو ديبالا في الدقيقة 45 من ركلة حرة مميزة، ليمنح البيانكونيري 3 نقاط ثمينة.

بهذه الخسارة، تأزم موقف أتلتيكو في البطولة، كونه يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة على لوكوموتيف موسكو لضمان الصعود.

في المقابل، ابتعد يوفنتوس في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد بـ 7 نقاط، ثم باير ليفركوزن بـ 6، ولوكوموتيف موسكو بـ 3 نقاط.