يوفنتوس يتخطى بريشيا بصعوبة دون رونالدو

تخطى يوفنتوس مضيفه بريشيا بشق الأنفس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب ماريو ريغامونتي الثلاثاء لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي، ليقفز إلى الصدارة بشكل مؤقت بوصوله إلى النقطة 13، بفارق نقطة عن إنتر الذي تراجع إلى المركز الثاني قبل مباراته مع لاتسيو الأربعاء.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق هجمة مرتدة، أنهاها ألفريدو دوناروما بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، غالط بها الحارس فويتشيك تشيزني، ليهتز الملعب من ردة فعل الجماهير في تفاعلها مع الهدف.

كثف حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم من ضغطه لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ووضح ذلك من خلال الاختبارات المتتالية التي تعرض لها الحارس جيسي بورنين، والتي بدأت بتسديدة أدريان رابيو، التي أهدرها بغرابة بتسديدة بقدمه اليسرى فوق العارضة وهو بدون مراقبة على بعد خطوة واحدة من منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة 12، أهدى باولو ديبالا تمريرة حريرية لسامي خضيرة داخل مربع العمليات، إلا أن الأخير لم يُحسن استغلالها بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن، قبل أن يتصدى الحارس لانفراد صريح مع غونزالو هيغواين.

وانتهى صمود بريشيا قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، بتسجيل يوفي هدف التعادل عن طريق ركلة ركنية قابلها جون شانسيلور بالخطأ في مرماه، ثم أضاف ميراليم بيانيتش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك.

وأتيحت أكثر من فرصة لأصحاب الأرض لخطف هدف التعادل، لكن تألق تشيزني من جانب وغياب التوفيق عن ماريو بالوتيلي ورفاقه، أبقى النتيجة على حالها، ليظفر يوفي بالنقاط الثلاث بشق الأنفس دون نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو.