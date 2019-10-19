يوفنتوس يتخطى عقبة بولونيا بهدفي رونالدو وبيانيتش

حقق يوفنتوس انتصاراً هاماً على حساب ضيفه بولونيا بهدفين لهدف ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي، ليحافظ على الصدارة.

واحتفل يوفي قبل المباراة رفقة كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي الذي وصل له النجم البرتغالي، وذلك بعدما أتم تسجيل 700 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية مع مختلف الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب بلاده.

ونجح رونالدو في التقدم سريعاً لصاحب الضيافة بعد مرور أقل من ربع ساعة على الشوط الأول، وهو الهدف الـ 701 الشخصي.

وعادل بعدها بولونيا عبر دانيلو لانجيريا في الدقيقة 26 بعد عمل رائع من قبل لاعبي الفريق، ومن هفوة واضحة من دفاعات أصحاب الأرض

وفي الشوط الثاني نجح ميراليم بيانيتش في التقدم ليوفنتوس بعد استغلال هفوة من دفاعات بولونيا وكرة ظلت تتأرجح بين الأقدام حتى أسكنها الشباك.

وكان بولونيا قريباً من إدراك التعادل، لكن العملاق جيانلويجي بوفون وسوء الحظ ودفاعات يوفنتوس منعوا حدوث ذلك لتنتهي المباراة على وقع انتصار جديد للبيانكونيري رفع به رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة.

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