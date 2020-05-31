يوفنتوس يتشبث بصفقة آرتور ميلو

يتشبث يوفنتوس بالتعاقد مع آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، خلال السوق الصيفي المقبل.

وكان يوفي يرغب في ضم البرازيلي مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا في صفقة تبادلية، إلا أن لاعب الوسط رفض الرحيل عن كامب ناو.

ويسعى برشلونة لضم بيانيتش وماتيا دي شيليو من يوفنتوس، لكن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق بشأن أهدافه من البارسا.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإنه عقب تلقي الرفض على ضم ميلو وآنسو فاتي، تحول يوفنتوس للمفاضلة بين خماسي شاب في كامب ناو.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، لم يتوقف يوفنتوس في سعيه لإتمام بالصفقة، واثقاً في أن آرتور سيغير رأيه، ويوافق على ارتداء قميص السيدة العجوز.

ويؤمن يوفنتوس بامتلاكه مساحة كبيرة للمناورة في الصفقة، والحصول على دعم برشلونة، لإقناع البرازيلي بالانتقال إلى تورينو.

ويؤيد برشلونة رحيل نجم وسطه نظير أموال، أو عبر إقحامه في صفقة تبادلية.

وذكرت وسائل إعلام أن الدور الذي سيلعبه آرتور مع برشلونة عقب استئناف الليغا، سيكون محورياً في موقف البرازيلي من عرض يوفنتوس.

من ناحية أخرى يواصل يوفنتوس، سعيه للتعاقد مع فيدريكو كييزا، جناح فيورنتينا.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، مستعد للتخلي عن خدمات الثلاثي دانيلي روغاني، ولوكا بيليغريني، وكريستيان روميرو، مقابل ارتداء كييزا لقميص السيدة العجوز.